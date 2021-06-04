KAYÜ Bünyan MYO’da Konferans Salonu Açılışı Yapıldı

Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu’nda hayırsever Şadi Korkmaz adına yaptırılan Konferans Salonu’nun açılışı yapıldı.

Açılış programına Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, İlçe Protokolü, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış programında yapılan konuşmalarda Bünyan MYO Müdürü Öğr. Gör. Emre Hayri Baraz, Bünyan Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler verdi.

Hayırsever Erkut Korkmaz ise yaptığı konuşmada Bünyan Meslek Yüksekokulu’na her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu’nun Bünyan ilçesine sağladığı katkıdan övgüyle söz ederken, belediye olarak Bünyan MYO’nun gelişimine destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında çok amaçlı salon desteğinden dolayı hayırsevere teşekkür etti. Rektör Karamustafa, “Kayseri şehri sahip olduğu hayırsever kültürü ile Türkiye’nin önde gelen şehirlerindendir. Dolayısıyla Türkiye’nin neresine gitseniz Kayseri’nin hayırseverlikteki bu namını duyarsınız. Kayseri, hayırseverleri ile tanınmış bir şehirdir. Üniversitemizin böyle bir şehirde kurulu olması bizlerin de işlerini kolaylaştırmaktadır. Ben buradan Bünyan Meslek Yüksekokulu’nun hayırseverlerine teşekkür ediyorum. Güç birliği ile okulumuzun daha ileri düzeye gelmesi için çaba sarf ediyorlar” dedi.

Bünyan MYO’da eğitim verilen programlara da değinen Rektör Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bünyan Meslek Yüksekokulu 20072008 yıllarında tamamlanmış ama önceki dönemlerde bir şekilde faaliyete geçirilememişti. 2018 yılında Kayseri Üniversitesi kurulduktan sonra burası Kayseri Üniversitesi’ne bağlandı. Biz de burayı en etkin şekilde faaliyete geçirdik. Bu okulumuzda öğrencilerimiz için oldukça faydalı olacak programlar bulunmaktadır. Zaten biz üniversite olarak bir okula program açarken öncelikle şunlara dikkat ediyoruz: Birincisi açtığımız programın o bölge ile entegre olabilmesini önemsiyoruz, bunu elbette %100 başaramıyorsak ta büyük ölçüde bunu yapmaya çalışıyoruz, ikincisi YÖK’ün koyduğu doluluk kriterlerini ve öncelikleri sağlamak durumundayız. Devlet kaynaklarının etkin kullanımı açısından bu çok önemlidir. Bünyan Meslek Yüksekokulumuzda bulunan posta hizmetleri, özel güvenlik ve koruma ile sivil savunma ve itfaiyecilik programları gerek sahip oldukları doluluk gerekse mezuniyet sonrası iş bulunmasında önemli programlardır. O yüzden bu programlardan mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet sonrası işsiz kalmaları mümkün değildir. Dolayısıyla üniversitelerin sadece kapalı kapılar ardında öğrenci yetiştiren yerler değil, ilmi çalışma yapan, aynı zamanda toplumla entegre olan, kapılarını topluma açmış, toplumla bütünleşen mekânlar olması lazım. Biz Kayseri Üniversitesi olarak buna oldukça dikkat ediyoruz. Ben hayırseverimize tekrar yaptırdığı salondan dolayı teşekkür ediyorum.”

Rektör Karamustafa konuşmasının ardından hayırsever Erkut Korkmaz’a konferans salonu desteklerinden dolayı üniversitenin çini işlemeli gümüş tabağını takdim etti.

Salonun açılış kurdelesinin kesilmesi ve kokteyl ile program sona erdi.

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