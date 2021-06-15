Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor

İHA

Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca mülkiyetleri kamuya geçirilen tüfekler, Doğ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda alıcılar için gösterime açıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda yakalanan çeşitli cins ve kalibrede ki 63 adet tüfeğin, 222324 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan ihalede satışa çıkarılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehirden bir ilk daha: Glütensiz Kafe
YEREL HABERLER Büyükşehirden bir ilk daha: Glütensiz Kafe
Talas'ta refüj ve kavşaklarda çarpıcı değişim
YEREL HABERLER Talas'ta refüj ve kavşaklarda çarpıcı değişim
Bağımlılık yapan ilacı yazmayınca doktora saldırmış Silahlı saldırıya uğrayan Doktor Erdal Kurt: "Bağımlılık yapan ilaçları yazmayınca bazıları psikopat oluyor"
YEREL HABERLER Bağımlılık yapan ilacı yazmayınca doktora ...
Tüp bebekte umudu artıran yöntem 'Embriyoskop' Embriyoskop ile embriyolar 24 saat inceleniyor
YEREL HABERLER Tüp bebekte umudu artıran yöntem ...
Başkan Büyükkılıç: "Kayserimizin her köşesi cennet misali"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Kayserimizin her köşesi cennet ...
Türkiye'nin en büyük ASM'sinde günde 528 hasta aşılanıyor Kayseri'de 580 bin doz aşı uygulandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük ASM'sinde günde 528 hasta ...
Başkan Nursaçan: “Zor ama fırsatların olduğu bir coğrafyadayız”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Zor ama fırsatların olduğu bir ...
Yaralı Arı Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Arı Şahin tedavi altına alındı
5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
YEREL HABERLER 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil ...
Doğa Yürüyüşünün 12.'si yapıldı
YEREL HABERLER Doğa Yürüyüşünün 12.'si yapıldı
Çandıroğlu koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Çandıroğlu koronavirüse yakalandı
Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar: “Kayseri’de bisiklete olan ilgide 1’e 300 oranında artış yaşandı”
YEREL HABERLER Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi ...
Kayseri Hürriyet MTAL Final grubu ve rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri Hürriyet MTAL Final grubu ve rakipleri belli ...
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada
YEREL HABERLER Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı ...
(Özel) Yaralı doktor ile saldırgan arasındaki boğuşma kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Yaralı doktor ile saldırgan arasındaki boğuşma ...
Bakan Koca saldırıya uğrayan doktorla görüştü
YEREL HABERLER Bakan Koca saldırıya uğrayan doktorla görüştü
Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı ...
Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı
Büyükşehir Meclisi’nde 29 madde karara bağlandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi’nde 29 madde karara bağlandı
Darp edilen tır şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Darp edilen tır şoförü yaralandı
Kayseri’de doktora silahlı saldırı Tabancayla vurulan doktor yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri’de doktora silahlı saldırı Tabancayla vurulan ...
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
YEREL HABERLER Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
Annelerinin terk ettiği yavru kediler korumaya alındı
YEREL HABERLER Annelerinin terk ettiği yavru kediler korumaya alındı
Havalı ve ateşli silahlar 3. Lig yarışları tamamlandı
YEREL HABERLER Havalı ve ateşli silahlar 3. Lig yarışları tamamlandı