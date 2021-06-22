Kayserisporlu Sabovic, Khimki'ye transfer oldu

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen İsveçli futbolcu Besard Sabovic, Rusya Ligi takımlarından Khimki'ye transfer oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 2020-2021 sezonu devre arasında transfer ettiği ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli futbolcu Besard Sabovic, Rusya takımlarından Khimki'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Besard Sabovic´in Rusya´nın Khimki kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Besard Sabovic´e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Orta saha mevkiinde oynayan Sabovic, Süper Lig'de 11 maçta forma giydi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-06-22 19:16:30



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