Kayserisporlu Sabovic, Khimki'ye transfer oldu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen İsveçli futbolcu Besard Sabovic, Rusya Ligi takımlarından Khimki'ye transfer oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un 2020-2021 sezonu devre arasında transfer ettiği ve 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli futbolcu Besard Sabovic, Rusya takımlarından Khimki'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Besard Sabovic´in Rusya´nın Khimki kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Besard Sabovic´e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Orta saha mevkiinde oynayan Sabovic, Süper Lig'de 11 maçta forma giydi.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-06-22 19:16:30
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