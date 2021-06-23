Kayseri aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde Fedakar sağlık çalışanı aşı seferberliği için emekli olmadı Sağlık Müdürü Benli: “Bilim adamlarına güvenin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde Fedakar sağlık çalışanı aşı seferberliği için emekli olmadı Sağlık Müdürü Benli: “Bilim adamlarına güvenin”

İHA

Kayseri aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde Fedakar sağlık çalışanı aşı seferberliği için emekli olmadı Sağlık Müdürü Benli: “Bilim adamlarına güvenin”

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri’nin aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. 33 yıllık ebe Hülya Yılmaz ise koronavirüsle mücadelede başlatılan aşılamada yer almak için emekli olmadı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; Melikgazi İlçesi’nde bulunan Hacı Ahmet Özeşsiz Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanları ve aşı olmaya gelen vatandaşlarla görüşen Benli, koronavirüsle mücadelede aşılamanın önemine değindi. İHA’ya açıklamalarda bulunan Benli, kentte aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde yol izlediklerini ifade etti. Günlük ortalama 20 binin üzerinde aşı yapıldığını ve toplamda 700 bin doz aşı sayısını geçtiklerinin altını çizen Benli, “Kayserimizde aşı çalışmalarında iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde yolumuza devam ediyoruz. Şuan aşıda geldiğimiz nokta 700 bin dozu geçtik. İkinci dozu tamamlayan kişi sayısı da 250 bin kişiyi geçti. Bu süreci hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çünkü tekrar kısıtlamaların gelmemesi, tekrar yeni bir dalga yaşamamak için veya dalga gelse bile Kayseri’de çok hafif atlatmak için en büyük dayanağımız aşıdır. Kayseri olarak buna gerekli teveccüh gösterildi. Şu an itibariyle günlük 20 binin üzerinde aşı yapmaktayız” diye konuştu.
Aşılamada aile sağlığı merkezlerinin de önemine değinen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Bugün doktor arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Gerçekten aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız bu süreçte ciddi emekler sarf ediyorlar. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Aile hekimliklerinde günlük yaptığımız aşı sayısı 10 binin üzerinde. Halkımızı aşı olmaları için aile hekimliklerimize davet ediyorum. Dikkat etmemiz gereken bir husus da; ‘aşı olduk maskemizi çıkartalım’ değil. Bu tedbirlere devam etmeliyiz. Çünkü aşının koruyuculuğu yüzde 100 değil, ancak hastaneye yatışı büyük oranda engellediğini hepimiz biliyoruz” dedi.
Aşı olma konusunda vatandaşların önyargılı olmamaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Benli, “Aşı konusunda vatandaşlarımızın dışarıda yapılan yanlış değerlendirmelere dikkat etmemelerini, özellikle resmi kanallardan yapılan, bilim insanları tarafından yapılan açıklamaları daha önemsemelerini temenni ederim. Düşünün ki; dünyada kendi milletlerini hızla aşılayan devletler hızlı netice aldılar. Sağlık çalışanlarımız, hekim arkadaşlarımızın hepsi aşılarını oldular. Herkesin canı kendine kıymetli. Biz de aşılarımızı olduk. Toplumsal bağışıklıkta belli bir noktaya gidebilmemiz için hep birlikte hareket etmeliyiz. Nasıl ki, pandemi başlangıcında önlem alındığında hep birlikte hareket ettik ve hızlı bir şekilde neticesini aldık, dolayısıyla aynı şekilde hep birlikte aşımızı olalım, bu süreçten hızlı bir şekilde çıkalım” ifadelerini kullandı.

Aşı seferberliği için emekli olmadı
Öte yandan Hacı Ahmet Özeşsiz Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Ebe Hülya Yılmaz, kendisini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Benli’ye, “Emekliliğim geldiği halde pandemi döneminde devletimizi yalnız bırakmamak adına emekliliğimi vermeyeceğim. Bu işte katkım olsun, bu savaşta bulunmak istedim” dedi. Benli ise tüm fedakar sağlık çalışanlarına hizmetleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkDerneği 5. Geleneksel AtışŞenliği 11Temmuz’da
YEREL HABERLER Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkDerneği 5. ...
Kayseri´de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
YEREL HABERLER Kayseri´de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak ...
Hareket halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Hareket halindeki araç alev aldı
Otomobille kendisini sürükleyip darbeden kocası 3 ay ceza alınca, affedilmesini istedi
YEREL HABERLER Otomobille kendisini sürükleyip darbeden kocası 3 ay ...
Kayseri'de sağanak sele neden oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak sele neden oldu
FETÖ sanığı aileye hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanığı aileye hapis cezası
Kayserisporlu Sabovic, Khimki'ye transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserisporlu Sabovic, Khimki'ye transfer oldu
Kayserisporlu Sabovic Rus ekibi Khimki'ye transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserisporlu Sabovic Rus ekibi Khimki'ye transfer ...
Başkan Çopuroğlu Pınarbaşı Teşkilat Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu Pınarbaşı Teşkilat Toplantısına ...
Kayseri Hürriyet MTAL 2’de 2 yaptı
YEREL HABERLER Kayseri Hürriyet MTAL 2’de 2 yaptı
Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 33 adrese eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı
Kayseri'de sel
YEREL HABERLER Kayseri'de sel
Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı
Çocuk istismarıyla mücadelede öğretmen yeterlilikleri güçleniyor
YEREL HABERLER Çocuk istismarıyla mücadelede öğretmen yeterlilikleri ...
Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi
Sanayicilere Melikgazi’den büyük destek 2 kilometrelik bağlantı yolunda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Sanayicilere Melikgazi’den büyük destek 2 ...
Erciyes gençleri ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Erciyes gençleri ağırlamaya başladı
Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker’de Başkan Bağlamış: “Kayseri Şeker ARGE Merkezi, dünyaya örnek olabilecek bir kuruluş”
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri ...
KTO ve KAYSO işbirliği ile Moldova ticaret ve yatırım fırsatları toplantısı yapıldı Büyükelçi Crotior: "Kayserili işadamlarımızı Moldova'ya yatırım yapmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER KTO ve KAYSO işbirliği ile Moldova ticaret ve yatırım ...
Kayseri’nin en büyük dolandırıcılık davasında sanığın yargılanmasına devam edildi Kayseri’nin en büyük firmalarından birini 42 milyon TL dolandırdığı iddiası ile hakim karşısına çıkan Avukat Orhan Kaftanoğlu: “Olayın basına yansıması bizi bitirdi” Müşteki Avukatı Fatih Şen: “Sunduğumuz bilgi ve belgelerle savunmasının ne denli yersiz olduğu açığa çıkmış oldu"
YEREL HABERLER Kayseri’nin en büyük dolandırıcılık davasında sanığın ...
Mustafa Şahin: "İlk 6 ayda 272 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı"
YEREL HABERLER Mustafa Şahin: "İlk 6 ayda 272 milyon TL destekleme ...
Başkan Palancıoğlu sporcu Funda Taşkın’ı tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu sporcu Funda Taşkın’ı tebrik etti
Başkan Yalçın'dan hızlı sabah mesaisi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan hızlı sabah mesaisi
Sultan Sazlığı'nda park yeri sorunu çözüm bekliyor
YEREL HABERLER Sultan Sazlığı'nda park yeri sorunu çözüm bekliyor