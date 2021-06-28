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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talasgücü Belediyespor grubu galibiyetle tamamladı

İHA

Talasgücü Belediyespor grubu galibiyetle tamamladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor grubun son maçında deplasmanda Çorum ekibi Çimentospor’u 42 mağlup ederek sezonu galibiyetle bitirdi. Talasgücü Belediyespor 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı ve 9 puanla grubu 2.sırada tamamladı.
Stat: Çorum Şehir Stadyumu
Hakemler: Esad Sadık Demirtaş xx, Burak Toprak xx, Ömer Faruk Uyar xx
Çorum Çimentospor: Halis Hakan Eke x, Zafer Kılıç x, Mustafa Öz x, Nuri Can Zorlu x, Sefa Akın Başıbüyük x, Emre Okutan x, (Mücahit Çoban x dk.74), Barış Üzbey x, (Yavuz Burak Aykaç x dk.46), Sadık Yücel x, (Ali Kağan Ersoy x dk.46), Samet Can Kavlak x, (Oğuzhan Batman x dk.54), Emre Korkmaz x, (Özgür Doğan x dk.54), İbrahim Enes Hoş x
Talasgücü Belediyespor: Güven Yılmaz xx, Recep Daylak x, (Turgay Aydoğan x dk.35), Canberk Soykuvvet xxx,(Furkan Ulus x dk.89), Ramazan Taş xx, (Ali Avcı x dk.89),Resul Ekrem Turhan xx, Mustafa İlkay Kartal xxx,(Yakup Can Yazgan x dk.63), Necati Önal xxx, Turgay Tiryaki xxx, Mehmet Tahir Kalem xx, Burak Öztürk xx, Abdulkadir Kaplan xxxx (Doğancan Akkaya x dk.63)
Goller: İbrahim Enes Hoş dk.77, Yavuz Burak Aykaç dk.53 (Çorum Çimentospor) Turgay Tiryaki dk.23, Abdulkadir Kaplan dk.43, 45+3 ve 45+5 (Talasgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mücahit Çoban, Mehmet Yalçınkaya (Çorum Çimentospor), Mehmet Tahir Kalem (Talasgücü Belediyespor)

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