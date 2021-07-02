Bu yaz pazarda çileğin fiyatı düşmedi

Kayseri’de bu yaz semt pazarlarında çileğin fiyatında düşüş yaşanmadı.

Kent’in farklı bölgelerinden 1 Temmuz itibari ile haftanın her günü hizmet vermeye başlayan pazarlarda bu yaz çileğin fiyatında düşüş yaşanmadı. 12 TL’den satışa sunulan çilek vatandaşların almayı en son düşündüğü ürün oldu. Pazarın genel anlamda ucuz olduğunu söyleyen pazarcı Furkan Mağara, sadece çileğin fiyatının düşmediğini ifade etti. Pazarcı Mağara, “Şu anda pazarda yerli ürün çıktığı için ürünler ucuz. Domates 3 TL, salatalık 2,5 TL, biber 5 TL, fasulye 5 TL yani yerli ürün çıktığı için genel olarak fiyatlar ucuz. Meyve olarak da kayısı 10 TL, vişne 7,5 TL ve çilekte 12 TL’ye satılıyor. Çileğin fiyatı biraz yüksek ama onun sebebi de şu an reçellik dönemi olmasından dolayı üretim biraz az oldu. O nedenle çileğin fiyatı düşmedi. Satışlar hava dolayısı ile biraz düşüşte ancak akşam saatlerinde biraz yoğun oluyoruz. Onun sebebi de hava serin olduğu için müşteri pazara o zamanlarda çıkmış oluyor” dedi.

Pazarda korona virüs tedbirlerine uyulduğu ve müşterilerin de gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilecekleri bir ortam olduğunu söyleyen Kadir Mağara, “Pazarda korona virüs tedbirlerine uyuluyor. Zabıtamız zaten burada, pazarlarımızın etrafı barikatlar ile çevrili ve müşteriler ateş ölçümü yapılarak içeri alınıyor. Vatandaşlar marketten ziyade pazarı tercih etmeliler. Çünkü bizim ürünlerimiz günlük oluyor. Fiyat olarak zaten yarı yarıya fark var. Poşet ücreti alınıyor. Yani müşterilerimiz pazara gelsinler taze ürün yesinler. Müşterilerimizi pazara bekliyoruz” diye konuştu.

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