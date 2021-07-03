Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Hes Kablo Kayserispor, 20212022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına sabah Kayserispor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde, kulüp tesislerinde sabah yapılan antrenmanda günün ilk antrenmanı tamamlayan sarı kırmızılılar akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Günü çift idmanla tamamlayacak olan Kayserispor’da ilerleyen günlerde kamp programı belli olacak. İzinden dönen Silviu Lung ve Joseph Attamah takıma katılarak çalışmalara başladılar.

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