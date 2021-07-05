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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes Ultra Dağ Maratonu tamamlandı

DHA

Erciyes Ultra Dağ Maratonu tamamlandı


KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de 10 ülkeden 250 sporcunun katıldığı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı.
Erciyes Dağı, Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu´na beşinci kez ev sahipliği yaptı. 2 bin 200 metrede startı verilen Erciyes Dağ Maratonu, sıcak hava balonu ile görsel oluşturdu. Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association ITRA) sertifikalı Erciyes Dağ Maratonu´na Türkiye başta olmak üzere ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran'dan toplam 250 sporcu katıldı. Usta atletler Vertical Kilometer (VK), 64K, 25K ve12K olmak üzere 4 farklı etapta koşarak Erciyes´in volkanik tepelerini aşarak, patikaları geçti. VK etabında erkeklerde Aykut Kırsay birinci, Hakan Akalp ikinci, Özgür Özdoğan ise üçüncü geldi. Kadınlarda ise Itır Atadiyen birinci olurken Erife Emre ikinci, Rusya´dan Tatiana Prozorova üçüncü oldu.
64K etabında Murat Kaya birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Mehmet Zahir Kül üçüncü geldi. Bu parkurda yarışan atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı'nın dört bir yanını 360 derece koştu. Sarı Göl´den başlayan 25K etabında erkeklerde birinci Özgür Özdoğan, ikinci Erhan Çalışkan, üçüncü ise Abdullah Özdemir olurken, kadınlarda Itır Atadiyen birinci, Burcu Çetinkaya ikinci, Çağdaş Özer üçüncü geldi.
12K etabında erkeklerde Aykut Kırsay birinci, Hakan Akalp ikinci, Mustafa Ekseri üçüncü gelirken, kadınlarda birinci Yücel Gizem Savcı, ikinci Günseli Bişgen, üçüncü ise Amerikalı koşucu Charlotte Harmon oldu. 10 ülkeden atletin katılım gösterdiği Erciyes Dağ Maratonu´nda derece elde eden sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Etkinlikten görüntü
-Koşucuların yarışı
-Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA
2021-07-05 10:09:41

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