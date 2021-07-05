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Erciyes'te maratonu karıştıran 2 kardeş, 800 metre yerine 12 kilometre koştu

DHA

Erciyes'te maratonu karıştıran 2 kardeş, 800 metre yerine 12 kilometre koştu


Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de hafta sonu düzenlenen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu´na katılan Ekber Kerem Yılmaz (11) ve kardeşi Muhammet Tuna Yılmaz (7), çocuk parkurunda 800 metre koşmaları gerekirken, parkuru karıştırarak, yetişkinlerin yarıştığı maratonda 12 kilometre koştu. Ekber Kerem Yılmaz, "12 kilometrelik büyükler parkurunda koşmuşuz. Parkuru tamamladığımızda yanlış yerde koştuğumuz için üzüldüm" dedi.
Kayseri'de yaşayan Ekber Kerem Yılmaz ve kardeşi Muhammet Tuna Yılmaz, hafta sonu Erciyes'te düzenlenen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu´na katıldı. İki kardeş, çocuklar için düzenlenen parkurda 800 metre koşması gerekirken, yanlışlıkla yetişkinlerin yarıştığı 12 kilometre uzunluğundaki parkura katıldı. İki kardeş, yetişkinlerle birlikte koşmaya başladı.  12 kilometre koşan çocuklara yanlış parkurda yarıştıkları haberini, anneleri Esma Yılmaz verdi. Yanlış parkurda koştuklarını öğrenen iki kardeş, yarışmayı kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Erciyes A.Ş., 12 kilometre koşan iki kardeşi kupa ile ödüllendirdi. Çocuklara kupalarını Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı verdi.
Yaşanan olayı anlatan 3 çocuk annesi Esma Yılmaz, "Yarışma Hisarcık Kapı'' yazdığı için çocuklarımla Hisarcık Kapı'ya gittik. Gittiğimiz yerde bir kişiyi gördük. Yarışmayı ona sorduk. O kişi de yarışın bulunduğumuz yerden başladığını söyledi. Çocuklarım yarışmaya başladı. Hisarcık'tan Tekir Kapı'ya kadar olan 12 kilometrelik parkuru koştular. Sonrasında ben etkinliklerin yapıldığını gördüm. Çocuklar için parkuru buraya kurmuşlar. Yanlışlık olduğunu anlayınca yetkililerle görüştüm. Oğlumla irtibata geçmem gerektiğini söylediler. Oğlum da görüştüğümde Tekir Kapı'ya yaklaştıklarını söyledi. Çocuk parkuru 800 metreymiş ancak benim çocuklar 12 kilometre koşmuşlar" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIMDA KOŞU SÜRESİNCE SAĞLIK SORUNU YAŞANMADI'
Çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten anne Yılmaz, "Çocuklarımda koşu süresince hiçbir sağlık sorunu yaşanmadı. Biraz büyük oğlum koşu nedeniyle yorulmuş. Çocuklarımın yanlış parkurda olduğunu görünce ben de, çevredekiler de inanamadı. Çevredekiler çok şaşırdı. Madalya alamadık, çocuklar grubuna da katılamadık. Benim açımdan, çocuklarım yarışı kazandı, büyük başarı elde ettiler. Bu yönde ilerlemelerini istiyorum. İnşallah milli sporcu olurlar ve ülkemizi temsil ederler" ifadelerini kullandı.        
'12 KİLOMETRELİK BÜYÜKLER PARKURUNDA KOŞMUŞUZ'
Yarışmaya katılan Ekber Kerem Yılmaz ise, "Yarışma için Erciyes'e geldik. Hisarcık Kapı noktasında gittiğimizde 'yarışlar burada' dediler. Hisarcık Kapı'da başladık yarışa ve Tekir Kapı'ya kadar geldik. Tekir Kapı'ya yaklaştığımızda yanlış yerde koştuğumuzu söylediler. Ben ve kardeşim aslında 800 metre olan çocuk maratonunda koşmamız gerekirken, 12 kilometrelik büyükler parkurunda koşmuşuz. Parkuru tamamladığımızda yanlış yerde koştuğumuz için üzüldüm ve sinirlendim. 12 kilometrelik koşu beni yordu, nefessiz kaldım" diye konuştu.
'MADALYA ALAMAYINCA KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM'
Yarışa katılan Muhammet Tuna Yılmaz da, "Biz çocuk maraton alanı yerine büyüklerin yarıştığı parkura girmişiz. Parkuru tamamladığımızda yanlış geldiğimizi fark ettik. Biz 800 metre koşmamız gerekirken, 12 kilometre koşmuşuz. Yarışmada madalya almayınca kendimi kötü hissettim. Koştuğum parkurda hiç çocuk görmedim, hep büyükler vardı. Bazı büyüklerle arkadaş bile oldum. Hatta yarışmada bir ağabey 12 kilometre koştuğum için madalyasını bana taktı" dedi.
'DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIK'
İki kardeşi kupa ile ödüllendiren Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı ise, "Olayı duyduğumuzda biz çok şaşırdık. Çocuk maratonunda koşması gereken çocuklarımız yanlışlıkla büyüklerin 12 kilometrelik parkurunda koşmuşlar. Bir taraftan çok sevindik bir taraftan da 'zor oldu mu?' diye üzüldük. Büyükler parkuru herkesin koşabileceği bir parkur değildi. Ancak Kerem ve Tuna kardeşler bu parkuru koşup finale ulaşmışlar. Kupa merasiminde bu kardeşlerimize kupa veremediğimiz için üzülmüştük. Biz de Erciyes A.Ş olarak kendilerine ulaştık. Bizim için yarışmanın galibi bu aslan parçalarıdır. Bu nedenle kendilerine kupalarını takdim ettik" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-07-05 17:17:58

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