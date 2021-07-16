Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği dava dosyası adli tıpa gönderilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği dava dosyası adli tıpa gönderilecek

DHA

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği dava dosyası adli tıpa gönderilecek


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)HES Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz'ın dava dosyası, mağdurun yaralanma sonucu herhangi bir uzuv kaybına (kalıcı hasar) uğrayıp uğramadığının tespiti  için İstanbul Adli Tıp Kurumu Daire Başkanlığına gönderildi.
Süper Lig'de geçen yıl 17 Ekim'de Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın 80'inci dakikasında locada maç izleyen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı ile yanındaki locada maç izleyen Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usanmaz, iddiaya göre Gözbaşı'nın bulunduğu locaya geçti. Burada yaşanan kavgada Ozan Gözbaşı, Kayserispor taraftarı Usanmaz tarafından darbedildi. Yaşanan arbede nedeniyle locada bulunan Berna Gözbaşı'nın kızı ise bayıldı. 
YENİ SEZON FORMA TANITIM FİLMİNDE OYNAMIŞ
Öte yandan, Ozan Gözbaşı'nı darbeden Okan Usanmaz'ın takımın 2020-2021 yeni sezon formalarının tanıtım filminde oynadığı öğrenilirken, yaşanan olay sonrası Gözbaşı'nın şikayeti sonrası Usanmaz `yaralama´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu, hakkında Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 28 Aralık'ta görülen ilk duruşmasında Okan Usanmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Davanın bugün görülen duruşmasında sanık Usanmaz hazır bulunurken, şikayetçi Ozan Gözbaşı katılmadı. Gözbaşı'nın avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
MAHKEME, DOSYAYI ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDECEK
Sanık Okan Usanmaz, daha önce verdiği ifadeleri tekrar ederek, beraatini istedi. Tanık olarak dinlenmesi beklenen mağdur Ozan Gözbaşı'nın erkek kardeşi O.G.´nin eşi ve çocukları ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme hakimi, tanıkların 2´sinin yaşlarının küçük olması nedeniyle dinlenmelerinden vazgeçilmelerine karar verdi. Hakim, mağdurun yaralanmasına neden olan olayda herhangi bir uzuv kaybına neden olup olmadığı ve yaralama sonucu kalıcı hasar bırakıp bırakmadığının tespiti için dava dosyasının İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine göndererek, duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-07-16 20:00:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede (2)
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden ...
Eski eşini bıçakladıktan sonra ''diğer sefer seni öldüreceğim'' diyen adam tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşini bıçakladıktan sonra ''diğer sefer seni ...
Bilim Kurulu üyesi Çelik'in başhekimlik görevi sona erdi
YEREL HABERLER Bilim Kurulu üyesi Çelik'in başhekimlik görevi sona ...
İl Müftüsü Güven’in görev süresi doldu İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Her başlangıcın bir bitişi vardır”
YEREL HABERLER İl Müftüsü Güven’in görev süresi doldu İl Müftüsü Prof. ...
Hıdrellez yolunun ikinci etabı tamamlandı
YEREL HABERLER Hıdrellez yolunun ikinci etabı tamamlandı
Serbest bölge ve organize arasındaki yolda son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Serbest bölge ve organize arasındaki yolda son ...
Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
YEREL HABERLER Karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır
YEREL HABERLER Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır
Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak keklik besleyen şahsa 2 bin 300 TL ceza
Yahyalı’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER Yahyalı’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Kurban etlerine 'hijyen' uyarısı
YEREL HABERLER Kurban etlerine 'hijyen' uyarısı
Koyunlar yıkanıp, dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Koyunlar yıkanıp, dezenfekte ediliyor
Kayseri Olimpikspor’dan çifte kupa
YEREL HABERLER Kayseri Olimpikspor’dan çifte kupa
Kadın çiftçi kurduğu lavanta bahçesinde kendi markasını oluşturmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Kadın çiftçi kurduğu lavanta bahçesinde kendi ...
ERÜ 5 yıl Süreyle 'Tam Akreditasyon' Almaya Hak Kazanan Üniversitelerden Birisi Oldu
YEREL HABERLER ERÜ 5 yıl Süreyle 'Tam Akreditasyon' Almaya Hak ...
Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden ...
KASKİ'den bayram öncesi önemli uyarı
YEREL HABERLER KASKİ'den bayram öncesi önemli uyarı
Bisikletçiler 2020 Tokyo Olimpiyatlarına uğurlandı
YEREL HABERLER Bisikletçiler 2020 Tokyo Olimpiyatlarına uğurlandı
15 Temmuz Destanı Tomarza'da kutlandı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Destanı Tomarza'da kutlandı
Talas Belediyesi kurbanlık koyunları yıkayıp dezenfekte etti
YEREL HABERLER Talas Belediyesi kurbanlık koyunları yıkayıp ...
Kayseri semaları 15 Temmuz selaları ile inledi
YEREL HABERLER Kayseri semaları 15 Temmuz selaları ile inledi
Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı unutmadı
Bayram öncesi işçilerin bayram ikramiyeleri ödendi
YEREL HABERLER Bayram öncesi işçilerin bayram ikramiyeleri ödendi
Güneş kremi cilt yapısına uygun seçilmeli
YEREL HABERLER Güneş kremi cilt yapısına uygun seçilmeli