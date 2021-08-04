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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de terör örgütü mensubu 5 kişi jandarma tarafından yakalandı

İHA

Kayseri’de terör örgütü mensubu 5 kişi jandarma tarafından yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılan aşayiş faaliyetlerinde, terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın Temmuz ayında yaptığı çalışmalar neticesinde, 1 Kasten öldürme ve 96 kasten yaralama olayında yakalanan 203 şüpheli haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. Yine yapılan çalışmalarda 21’i evden, 10’u bağ, bahçe ve tarladan, 8’i işyerinden, 6’sı kamu kurum ve kuruluşlarından, 1’i otodan ve 1’i inşaattan hırsızlık, 4’ü kablo, 1’i motosiklet, 1’i hayvan ve 1’i oto hırsızlığı ile 2’si dolandırıcılık olmak üzere toplam 56 olayda 27 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, kaçakçılığı engellemek amacı ile yapılan faaliyetlerde de 1 Uyuşturucu madde imal ve ticareti, 4 kullanmak için uyuşturucu madde satın almakbulundurmakkullanmak, 3 yasadışı ekim, 3 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet, 2 Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, 10 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, 1 5015 sayılı Petrol Kanununa Muhalefet ve 1 izinsiz çalışmak olmak üzere 25 olayda toplam 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik operasyonlarında ise 5 bin 834 gr. esrar, 5 gr. metamfetamin, 245 kök hint keneviri, 937 paket kaçak sigara, 740 adet makaron ve 8 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Terör ile mücadele kapsamında da, “PKK/KCK”, “FETÖ/PDY”, “TKP/ML” ve “DEAŞ” terör örgütleri suçlarından 6 olayda 5 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Kaçak olarak aranan 1 şüphelinin yakalama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalarda çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 177 şahıs da yakalandı.

Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında sorgulaması yapılan 2 bin 493 şahıstan arama kaydı bulunan 8 şahıs yakalandı. Kontrolü yapılan bin 509 araçtan 16’sı trafikten men edilerek, 74 araca da idari para cezası işlemi uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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