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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYSO Sanayide Verimliliğe Odaklandı

İHA

KAYSO Sanayide Verimliliğe Odaklandı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, oda olarak verimlilik konusuna ciddi önem verdiklerini belirterek, son zamanlarda verimlilikle ilgili projelere odaklandıklarını söyledi.
Kayseri Model Fabrika kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında yüzde 80’lere varan verimlilik artışı elde ettiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Kayseri Model Fabrika faal hale geldiği 2020 Ekim ayından günümüze 30 kuruma eğitim, 15 kuruma danışmanlık, 16 kuruma ön analiz çalışması yürüttü. Buna göre 6 işletmede yüzde 40 ile yüzde 80 arasında değişen günlük üretim artışı sağlandı. Tüm bunların detaylarını önümüzdeki günlerde Bakanlığımızla yapacağımız lansman toplantısında sanayicimizle paylaşacağız” dedi. ORAN desteği ile yürüttükleri verimlilik koordinasyon ofisi projesi kapsamında da 4 farklı sektörden 50 firmaya 15’er gün eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceğini açıklayan Büyüksimitci şunları söyledi; “Mobilya grubu ve metal grubu ihalesini tamamladık, 7 firmadan oluşan mobilya sektörü ilk grubu çalışmalarına başladı. Metal sektörünün ilk grubu da 4 firma ile bir iki hafta içinde başlıyor olacak. Bu firmalarda da proje gereği minimum verimlilik hedefi yüzde 25 tir.”
Yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm konusunda da çalışma yürüttüklerini açıklayan Büyüksimitci, bu konuda da hızlıca ilerlemek zorunda olduklarını zira içinde bulunduğumuz dönemin bunu gerektirdiğini belirterek, bu hususta da Oda bünyesinde 'Yeşil Dönüşüm Ofisi' ve 'Dijital Dönüşüm Ofisi' olarak 2 ofis kurduklarını söyledi. Büyksimitci, Yeşil Dönüşüm Ofisi kapsamında; AB Yeşil Mutabakat çalışmaları, Yeşil Uyum sürecinin sanayicilerimize etkileri, AB ihracatında yeni dönem nasıl olacak gibi konular araştırılarak hareket ve eylem planları belirleyerek, bu konularda eğitim ve seminer faaliyetleri yürüteceklerini belirtti.
Dijital Dönüşüm Ofisi kapsamında ise; firmalarımızın elektronik dünyaya adapte olmasının yollarının yanı sıra bu konudaki teşvik ve hibe destekleri araştırılacak, firmalarımızın dijitalleşme, eticaret gibi konularına hızlıca adapte olabilmeleri için hareket ve eylem planlarının belirlenerek, buna göre bit yol haritası çizeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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