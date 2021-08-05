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KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi

İHA

KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, 20202021 EğitimÖğretim Yılı mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.
Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Tören Alanında gerçekleştirilen mezuniyet programına, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, senato üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu yaptığı konuşmada mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Mezuniyet programına katılan akademisyen, öğrenci ve öğrenci ailelerini selamlayarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nun, Anadolu irfanı ile yoğurulmuş ve Erciyes Dağı’nın eteklerindeki bu güzel şehirde Türkiye’mize gıda ve tarımla ilgili alanlara yoğunlaşan temalı eğitimi ile nitelikli hizmetler sunan bir yükseköğretim kurumu olduğuna vurgu yaptı. Rektör Karamustafa; “Kayseri bir hayırsever şehridir. Ortaöğretim kurumlarında, üniversitelerde hayırseverlerimizin yaptığı hayırların damgasını görmekteyiz. Kayseri Üniversitesi de geçmişten günümüze bu hayırsever kültüründen ciddi destekler almıştır ve almaktadır. Buradan öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Çıkrıkçıoğlu Ailesi Eğitim Bursları adı altında önümüzdeki yıl Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO’dan 10 öğrenci, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO’dan 10 öğrenci ve üniversitemiz genelinden 10 öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenciye aylık olmak üzere karşılıksız burs METALSAC SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından verilecektir. Bu sebeple Çıkrıkçıoğlu Ailesine geçmişten günümüze üniversitemize yapmış oldukları hayırlar ve değerli katkılar için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Karamustafa, ”Sevgili öğrenciler büyük sevinç yaşıyorsunuz. Belki içinizde ayrılığın vermiş olduğu bir burukluğu da yaşıyor olabilirsiniz. Bundan sonra sizin için hayatın farklı yönleri başlıyor. Burada almış olduğunuz uygulama odaklı eğitimle iş dünyasına atılacaksınız ve Kayserimize ve Türkiye’mize çok farklı açılardan katkılar sağlayacaksınız. Sizleri buradan kadim değerlerimize uygun bir şekilde mezun ediyoruz. Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Mevlana gibi Anadolu’nun kadim değerlerinin bir arada yoğrulması ile oluşan Anadolu irfanının şemsiyesindeki bu toprakların öz kültürel değer ve gelenekleri ile sizleri mezun ediyoruz. Kadim kültürümüzde hiçbir anlam ve yeri olmayan kep atma yerine bu coğrafyanın ahilik geleneğinden gelen kuşak bağlama töreni ile sizleri mezun ediyoruz. Sizlere bağlanan bu kuşak bilgelik kuşağıdır, tecrübe kuşağıdır, sabır kuşağıdır ve vefa kuşağıdır. Sabretmeyen ve vefası olmayan insan beşeriyetten uzaklaşır, amaç ve hedeflerini topluma katkı sağlayıcı bir şekilde gerçekleştiremez. Amaç ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışacaksınız, sabredeceksiniz ve vefalı olacaksınız. Unutmayın ki bu üniversite sizin için bir referans noktasıdır. Bu sebeple, Mezunlar Derneğine üye olmayı unutmayın veya ihmal etmeyin. Kayseri Üniversitesi’nin marka değerinin artırılmasında akademik ve idari çalışanlarımız ile yöneticilerimizin çabalarına ilaveten siz değerli öğrenci ve mezunlarımızın da katkısı her zaman büyük önem taşımakta ve değer oluşturmaktadır. Kayseri Üniversiteli olmanın gururunu ve onurunu devamlı yaşayın” şeklinde sözlerini tamamladı.
Rektörümüzün konuşmasının ardından törene katılan öğrencilere diplomalarının verilmesi ve mezuniyet kuşaklarının bağlanması ile mezuniyet programı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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