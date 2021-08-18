Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona virüs sürecinin başlangıcından bugüne kadar 100 binlerce poliklinik yaptık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona virüs sürecinin başlangıcından bugüne kadar 100 binlerce poliklinik yaptık"

İHA

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 70 bin korona virüs hastası yatarak tedavi aldı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona virüs sürecinin başlangıcından bugüne kadar 100 binlerce poliklinik yaptık"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Şehir Hastanesinde pandemi döneminin başlangıcından bugüne kadar 70 bin korona virüs hastasının yatarak tedavi edildiğini söyleyerek, "Korona virüs sürecinde 100 binlerce poliklinik yaptık" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Kayseri Tıp Fakültesi Dekanlığı açıldı. Açılışa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, “3.5 yıl önce taşındığımızda hakikaten çok zor bir süreç yaşamıştık. Tüm arkadaşlarımızla el ele vererek bunun üstesinden gelmeyi başardık. Bin 607 yatak kapasiteli bu hastanenin 5 Mayıs 2018’te açılmasından sonra yılda neredeyse 3 milyon civarında poliklinik ve 200 bini aşan yatan hasta sayısı ile Kayseri’ye ve çevre illerimize hizmet vermeye çalıştık. Pandemiden sonra çok daha büyük mücadeleler içerisine girdik. Hakikaten tüm hekim arkadaşlar canla ve başla çalıştı. Bugüne kadar 70 bin civarında covid hastası yatırdık. 100 binlerce poliklinik yaptık. Bu yükü karşılamaya çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin cazibe, ticaret, endüstri, bilim ve sağlığın merkezi olduğunu vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Çok şükür ‘Türkovak’ dedik, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde oldu. Öyleyse bu değerlerimizi takdir etmesini de bileceğiz, üzerimize ne düşüyorsa onu da yapma yönünde gayret göstereceğiz. Aynı zamanda kültürün, turizmin, gastronominin merkezi diyoruz. Sağlık bilimleri açısından da USHAŞ’la yaptığımız protokol ile Kayseri’mizi bir sağlık turizmi merkezi haline getirme yönünde akredite sağlık kuruluşlarımızla el ele, gönül gönüle hep irade ve gayret gösteriyoruz. Çünkü bu şehrin hep olumlu anılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu şehrin hizmetkarları olduklarını belirterek, şöyle devam etti:
“Bu şehrin güzel anılması adına Nöroloji uzmanı bir doktor abiniz, büyüğünüz olarak böyle güzellikleri paylaşınca inanın keyif duyuyorum. İyi ki varsınız, bize böyle hizmet fırsatlarını veriyorsunuz. Hep beraber el ele gönül gönüle daha güzel daha sağlıklı günlere diyorum ve aşı bu işin olmazsa olmazı. Bu aşıyı da yaptırmadığımız sürece herhalde sıkıntılarımızın artacağını göz ardı etmememiz gerektiğini de hatırlatıyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, kentte 10 gün içerisinde aşı tablosuna mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Sanayicimiz faaliyetlerini sürdürebilsin diye, esnafımız dükkanını kapatmasın diye sağlıkçımızın büyük özverileri oldu. Hiçbir fabrikamızı pandemi nedeniyle kapatmadık. Bunun sonucunu da ihracat rakamlarına baktığımızda çok net görüyoruz. Bugün geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 50 artıran bir Kayseri var. Bu sağlık çalışanlarının da katkısıyla gerçekleşti" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri OSB başkanı ve 6 yöneticisine hapis istemiyle iddianame
YEREL HABERLER Kayseri OSB başkanı ve 6 yöneticisine hapis istemiyle ...
14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
Gençlik merkezi ile değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gençlik merkezi ile değerlendirme toplantısı yapıldı
Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı
YEREL HABERLER Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı
İl Sağlık Müdürü Benli; yöneticilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli; yöneticilerle bir araya geldi
Başkan Cabbar aşure dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Cabbar aşure dağıttı
Melikgazi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
Başkan Büyükkılıç aşure dağıttı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç aşure dağıttı, esnaf ve ...
Mutlu yüzlerin şampiyonları Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Mutlu yüzlerin şampiyonları Ali İhsan Kabakcı'yı ...
Hikmet Karaman: Oynanan oyun skora yansımadığı zaman bu değişiklikler kaçınılmaz oluyor
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: Oynanan oyun skora yansımadığı zaman ...
Balkondaki çakmak patladı; yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Balkondaki çakmak patladı; yangında 2 kişi dumandan ...
Turizme pedallı destek ‘Bisiklet İnsiyatifi Grubu’ şehirlerin güzelliklerini turistlere tanıtacak
YEREL HABERLER Turizme pedallı destek ‘Bisiklet İnsiyatifi Grubu’ ...
Talas Belediyesi'nden aşure ikramı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden aşure ikramı
'Yoğun bakımlarda aşı olmamış genç hastalar çoğunlukta, solunum cihazına bağlananlar var'
YEREL HABERLER 'Yoğun bakımlarda aşı olmamış genç hastalar ...
Kayseri'de yangın paniği
YEREL HABERLER Kayseri'de yangın paniği
Kayserigaz’dan depreme karşı önemli uyarılar
YEREL HABERLER Kayserigaz’dan depreme karşı önemli uyarılar
Kayseri Büyükşehir'den Kastamonu'ya 1 tır dolusu yardım
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir'den Kastamonu'ya 1 tır dolusu ...
Başkan, Vali ile birlikte yöresel ürünleri inceledi
YEREL HABERLER Başkan, Vali ile birlikte yöresel ürünleri inceledi
Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi ...
Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarından 'Hikmet Karaman' isyanı
Kayseri Büyükşehir, Bozkurt'ta yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir, Bozkurt'ta yaraları sarıyor
Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi
Göz hastaları gözlüklerden kurtulabilir Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş: "Yaş, göz yapısı ve özelliklerinin uygun olması ve iyi bir cerrah ve iyi lens kullanımı hastalarda gözlük kullanımına son verebilir"
YEREL HABERLER Göz hastaları gözlüklerden kurtulabilir Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. ...
Bu kursta kuyumcu gibi çalıştılar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Telkari’ kursiyerleri kuyumcu gibi takı üretti
YEREL HABERLER Bu kursta kuyumcu gibi çalıştılar Ahi Evran Mesleki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.