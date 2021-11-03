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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Bilim Fuarı başladı

İHA

Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Bilim Fuarı başladı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nde, öğrencilerin hazırladığı projelerin sergileneceği fuar açıldı.
Öğrencilerin hazırladığı projelerin sergileneceği fuar, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, fuarda 16 projenin sergileneceğini belirterek; "4006 Projemizin ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu projelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha üst yerlerde bu projeyi tanıtmak nasip olmasını diliyorum. Melikgazimizde bu proje 73 okulda uygulanıyor. Bu projelerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimiz bu projeleri sergiledikten sonra daha da geliştirerek TÜBİTAK'ın Ankara'da yapılan seçimlerine katılıyor. Bu da öğrencilerimizde büyük bir katkı sağlıyor. Burada toplam 16 proje var. 2 gün boyunca burada sergilenecek. Diğer okullarımıza, öğrencilerimize, vatandaşlarımıza açık. Dileyen projelerimizi inceleyebilir" dedi.
Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel ise, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek; "Emeği geçen bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu da bu tür faaliyetlere ayrıca önem veriyor. Yeni oluşturduğumuz teknoloji atölyelerinde öğrencilerin katılımıyla Melikgazi Teknoloji Takımını oluşturacağız inşallah. Öğrencilerimizin bu çalışmalarını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.
Açılışı yapılan fuar, 2 gün süreyle açık olacak.

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