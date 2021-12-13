Talasgücü Belediyespor kayıpsız ilerliyor

Talasgücü Belediyespor ligin 7.haftasında evinde oynadığı maçta Elbistanspor’u 21 mağlup ederek 7’de 7 yaptı.
Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. SarıLacivertliler ligde geride kalan 7.hafta sonunda 7 galibiyet alarak 21 puanla zirvedeki yerini korudu.
Talasgücü Belediyespor ligin 7.haftasında sahasında oynadığı maçta Kahramanmaraş ekibi Elbistanspor’u ilk yarıda Muhammet Özdemir ve Muhammed Sak’ın golleriyle 21 yendi. Şampiyonluk yoluna emin adımlarla ilerleyen Talasgücü Belediyespor maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Talasgücü Belediyespor ligin 8.haftasında deplasmanda Ürgüpspor’a konuk olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.