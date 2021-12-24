Kayseri'de, 3 ilçede hırsızlık yapan şüpheli operasyonla yakalandı

Bir kadın daha! Feci biçimde öldürdü!

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Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3 ilçede 12 hırsızlık olayına karışan G.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocasinan, Talas ve Bünyan ilçelerinde 12 hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen G.Ç.'nin adresi de belirlendi. Sigorta paneli, motosiklet, enerji kablosu, demir korkuluk gibi birçok malzemeyi çalan G.Ç., jandarma operasyonuyla yakalandı. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki adli tabipliğe getirilen G.Ç., daha sonra sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-12-24 17:34:38



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