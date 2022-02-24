Kayseri Amatör Futbol Kocasinan Ülküspor: 1 - Kayseri Şekerspor: 0

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kocasinan Ülküspor, lider Şekerspor'u son dakika golü ile yenmeyi başardı.



Stat: Argıncık

Hakemler: Bekir Karahan xx, Nail Berkant Sarıkaya xx, Mesut Arıkan xx

Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt xxx, Mehmet Kurtuluş xxx, Talha Çoban xxx, Harun Karaman xxx, Mert Akgöz xx, Erhan Vurdem xx, Cengiz Esme xx, Muaz Güzey xx, Ramazan Bulmuş xxx, Fatih Basin xx (Salih Bahadır Soylu Dk.61 xx), Emre Zeren xx

Kayseri Şekerspor: Osman Özdemir xx, Safa Şahin xx, Furkan Güler xx, Yaşar Cam xx, Mehmet x, Kenan Kurt xx, Mert Düğenci x (Furkan Ulutaş Dk.63 x), Ziyahan Erbaşı xx, Muhamet Akçiçek x (Melih Akca Dk.85 x), Batuhan Kaya xx (Tunahan Harmancı Dk.85 x), Akif Gürkan x

Gol: Harun Karaman (Dk.90+1) (Kocasinan Ülküspor)

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