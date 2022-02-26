Kayserispor taraftarı takımı bağrına bastı Kapalı Kale lideri Ahmet Dirgenali: "Böyle oynayın canımızı verelim"

Trabzonspor deplasmanında mağlup olan Kayserispor, havaalanında sarı kırmızılı taraftarların alkışları ile karşılandı. Kapalı Kale taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali; "Böyle oynayın canımızı verelim" diye seslendi.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan ve ilk yarısını 20 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında 32 yenilen Kayserispor'da sergilenen futbol taktir topladı. Trabzon'dan Kayseri'ye gece uçakla gelen sarı kırmızılı kafileyi, Kayserispor taraftarları karşıladı. Meşaleler eşliğinde sloganlar atan sarı kırmız ılı taraftarlar, takıma destek verdi. Kapalı Kale taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali, alınan skordan çok sergilenen futbol ile gurur duyduklarını söyleyerek "Hep böyle oynayın canımızı verelim" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, taraftarın takıma böyle destek çıktığı sürece futbolcularında buna karşılık vereceğini ifade etti. Kayserispor kaptanı İlhan Parlak da, her zaman takımın yanında olan taraftara teşekkür etti.

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