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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti

İHA

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Erciyes Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç’ı ziyaret etti.
Kayseri’ye gelen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Erciyes Teknopark’ı ziyaret ederek Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ile bir araya geldi. Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile olabilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, “Erciyes Teknopark olarak TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Temel Kotil’i ağırladık. Erciyes Teknopark bünyesinde yer alan TUSAŞ ARGE Ofisi, yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalarımız ve gelecek dönemlerde birlikte yapacağımız çalışmalarla ilgili birçok detaya yer verdik. Aynı zamanda 24 Mart 2022 tarihinde Erciyes Teknopark olarak gerçekleştireceğimiz ‘AEROEX 2022 Uluslararası Havacılık & Uzay Teknolojileri Sempozyumu’ hakkında da gelişmeleri paylaştık” dedi.
Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, gerçekleştirdiği ziyaret için TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’e teşekkür ederken, ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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