Vali Çiçek'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çiçek, mesajında, milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin en güçlü ifadelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.



İstiklal Marşı'nın milletin vatan sevgisini, bağımsızlık kararlılığını ve sarsılmaz inancını en güçlü şekilde yansıtan eşsiz bir eser olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:



"Bu anlamlı eser, yalnızca bir marş olmanın ötesinde, milletimizin ortak hafızasını, milli ruhunu ve istiklal aşkını nesilden nesile taşıyan önemli bir değerdir. 12 Mart, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin, vatanımıza olan bağlılığımızın ve özgürlüğümüze olan sarsılmaz inancımızın simgesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulü, milletimizin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin güçlü bir göstergesi olmuştur. Bu vesileyle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."​​​​​​​



