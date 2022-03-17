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Kayseri'de akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İHA

Kayseri'de akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların yaptığı 25 ton karışımlı akaryakıta el konuldu.
Edinilen ilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda R.Y., M.P. ve M.T.P.'nin karışımlı akaryakıt yaparak depoladıktan sonra piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 3 kişiyi gözaltına alırken, 25 ton karışımlı akaryakıt, karışımlı akaryakıt yapımında kullanılan aparatlar ile şahısların kullandığı kamyonete el konuldu.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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