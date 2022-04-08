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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de ulaşımda yen dönem Ulaşım kartı olmayan kredi kartı kullanabilecek

İHA

Kayseri'de ulaşımda yen dönem Ulaşım kartı olmayan kredi kartı kullanabilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım kartı olmasa dahi temassız özellikli kredi ve banka kartları ile kent içi toplu ulaşımından faydalanabilmeye imkan sağlayan Toplu Ulaşıma Kredi Kartı ile Biniş ve NKolay Mobil Uygulama Tanıtım Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, yeni uygulamanın temas olmadığı için hem hayatı kolaylaştırdığını hem de hayatı sağlıklı hale getirdiğini söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Aktif Bank, EKent, Mastercard paydaşları ile birlikte ulaşım alanında büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Toplu Ulaşıma Kredi Kartı ile Biniş ve NKolay Mobil Uygulama Tanıtım Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, EKent Genel Müdürü Atıl Aykar, Mastercard Türkiye Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan ile Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ile Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve daire başkanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende, Ulaşım A.Ş. tanıtım videosu izletildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda kendisinden olumlu anlamda her yerde söz ettiren, hayatı kolaylaştıran ve günün koşullarına uyarlama yönünde gayretlerini gösteren ekibine teşekkür etti. Kayseri’nin ulaşımda örnek uygulamalara imza attığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de ulaşım denildiği zaman aklımıza yollarımızın genişliği, huzurlu ve rahat ulaşım ortamının uygulamaları gelir. Günün koşullarına uyarlama adına da gerekli teknoloji imkânlarını kullanmak hepimiz için olmazsa olmaz. Kayseri’miz pandemi sürecinde HES kodu uygulamalarını ilk başlatan ve sağlık bağlamında çok büyük katkılarını ve yararlarını gören yaklaşım sergileyerek, örnek uygulamaları kamuoyu ile paylaştı” dedi. Büyükkılıç, hem cep telefonları hem de temassız kredi kartlarının kullanılabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“Hayatı kolaylaştırma adına, paydaşların bir araya gelerek bizimle yapmış olduğu NKolay uygulamayı hayata geçirerek, hayatımızı en kolay şekle dönüştürecek bir yaklaşım sergiliyorlar. Bunu hayata geçirirken, Kayseri’mizin kıvrak zekâsına güvenerek, en çok yararlanılacak bir şehir olarak yorumluyorlar. Tüm Kayserili hemşerilerimiz de artık cebindeki herhangi bir kart yoluyla ve akıllı telefonları kullanarak bu imkânları kullanacaklardır.”
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de tam biletin 4.50 TL olduğunu, indirimli 2.25 TL olduğunu, Kayseri’nin büyükşehirler arasında ulaşım ücretlerinin daha uygun olduğunu, aktarma ücretinin de alınmadığını, 80 dakika içerisinde toplu taşıma araçlarından faydalandıklarını söyledi. Bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS projesinin sadece Kayseri’de değil, 8 şehirde faaliyet gösterdiğini, havaalanı yenileme, yeni tramvay hatlarını ve ulaşım ağını büyütme çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Büyükkılıç, “Huzur şehri, güvenli bir liman olarak nitelendirdiğimiz Kayseri’miz, turizm çeşitliliği, kadim medeniyetlere ev sahipliği, gastronomide ön plana çıkış anlayışı, 5 üniversitede 80 bin civarında üniversite öğrencisiyle önemli bir yaşam merkezidir. Hayatınız en kolay olsun. Ulaşımda ilklere imza atan yaklaşımı hayata geçirerek, önemli bir çalışmayı da hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu. Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, 340 bayi, 17 özel gişe ve 80 otomatik bilet dolum makinası ile hizmet verdiklerini, toplam 437 fiziki noktada vatandaşların bilet teminini yapabildiğini söyledi. 3 ayrı önemli kolaylığı sunacak uygulama için toplantı yapıldığını ifade eden Canbulut, vatandaşların toplu taşıma kartları olmasa bile temassız özellikli bankacılık kartları ile hizmet alabileceklerini, hem ulaşım hem de temassız kartları olmasa bile NKolay uygulamasını yükleyerek, cep telefonlarını okutarak tam bilet ücreti üzerinden toplu taşıma araçlarından faydalanabileceklerini anlattı. Temassız kart kullanımın 6 kat arttığını vurgulayan Canbulut, ayrıca bu uygulama sayesinde biletlere dolum yapabilme imkânı sağladığını, aktarma özelliğini de sisteme tanıttıklarını, Türkiye’de bir ilk olarak kredi/banka kartlı geçişlerde de ücretsiz aktarma uygulaması kullanılacağını belirtti. Canbulut, aktarma süresi içinde yapılan binişlere ait ücretlerin gün sonunda kullanıcıların kartlarına iade edileceğini sözlerine ekledi.
EKent Geçiş Kontrol ve Biletleme Sistemleri Genel Müdürü Atıl Aykar da, NKolay uygulamasıyla ilgi bilgiler aktardı. Aykar, Kayseri’ye uluslararası standartlarda temassız ulaşım ve mobil uygulama çözümlerini hayat geçirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Bugün itibariyle artık cebinizdeki bütün kartları günlük ulaşımınızda kullanabiliyor olacaksınız ve rahatlıkla ulaşımdan faydalanıyor olacaksınız. Aktif Bank’ın katkılarıyla güzel bir mobil uygulamayı Kayserililerin huzuruna sunmuş olduk diye düşünüyorum. Bizim adımıza da şehir adına da çok değerli bir çalışma oldu. Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye de göstermiş olduğu vizyondan dolayı teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliriz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önünde bekleyen özel halk otobüsü içerisinde hem cep telefonundaki uygulama ile hem de kredi/banka kartı ile yeni uygulamayı basın mensuplarına uygulamalı olarak tanıttı. Büyükkılıç, NKolay uygulamasını indirip, üye olan her vatandaşa iki biniş hediye olacağını da ifade etti. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, bu yeni uygulamanın temas olmadığı için hem hayatı kolaylaştırdığını hem de hayatı sağlıklı hale getirdiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca şehir dışından gelen misafirlere, fuaye alanında KAYMEK tarafından hazırlanan ve tezhip, minyatür ve edirnekâri gibi eserlerden oluşan "Sayeİ Ramazan" Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi’ni gezdirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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