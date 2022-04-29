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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’in hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz

İHA

Büyükşehir’in hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'nin, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününe denk gelen 3 ve 4 Mayıs günlerinde ziyaretçilerine ücretsiz olacağını söyledi.
Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve sadece 1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşların yoğun ilgisini gören Hayvanat Bahçesi’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla 2’inci ve 3’üncü günlerinde ücretsiz olacağı müjdesini verdi.
Başkan Büyükkılıç, gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ilgili veteriner hekimler tarafından koruyucu uygulamalar yapılan Hayvanat Bahçesi’nin, bayramda da ziyaretçilerini beklediğini belirterek, 2 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'nin ziyaretçilerine ücretsiz olacağını duyurdu.
Hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı’na özel düzenleme yapılarak, sabah 10.00’da açılacak, akşam 19.00’da kapanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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