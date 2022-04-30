13. kattan düşen genç hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Talas ilçesinde 13. kattan düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 13. katında yaşayan R.G. (22), yere düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde R.G.'nin hayatını kaybetti belirlendi. R.G.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.