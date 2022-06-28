Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi 4 Temmuz Pazartesi satışa sunulacak

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 20222023 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.
Yukatel Kayserispor Kulübü, Süper Lig 20212022 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışı başlatacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "YukatelKayserispor’umuzun Süper Lig 20222023 Sezonunda geçerli olacak kombine satışları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle başlıyor” ifadelerine yer verildi. Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde:
Kuzey Alt (Tüm Bloklar): 200 TL
Kuzey Üst (Tüm Bloklar): 300 TL
Batı Alt (ABFG Blok): 1000 TL
Batı Alt (EC Blok): 1500 TL
Batı Alt (D Blok): 2000 TL
Batı Alt (BF BlokBalkon): 1250 TL
Batı Alt (EC BlokBalkon): 2000 TL
Batı Alt (D BlokBalkon): 2500 TL
Doğu Alt (AG Blok): 500 TL
Doğu Alt (BF Blok): 800 TL
Doğu Alt (EC Blok): 1000 TL
Doğu Alt (D Blok): 1500 TL
Doğu Alt (D Blok Balkon): 1500 TL
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.