Hazırlık maçı: Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 0

Kayserispor, TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçını 10 kazandı.
Yukatel Kayserispor, lig öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Erciyes yüksek İrtifa Kamp merkezinde çalışan sarı kırmızılılar, Hacılar ilçe stadında TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı. Sahada Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Lionel Carole, Joseph Attamah, Majid Hosseini, Olivier Kemen, Emrah Başsan, Andrea Bertolacci, Gustavo Campanharo, Mame Thiam, Mustafa Pektemek onbiri ile mücadele eden Kayserispor, 10 kazandı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Ali Karimi, 65.dakikada fileleri havalandıran isim oldu. Müsabakada başka gol olmayınca Kayserispor, sahadan 10 galip ayrıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.