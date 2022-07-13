Büyükkılıç: "Bayramda 804 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca kent içi toplu taşıma araçlarıyla 804 bin vatandaşa ücretsiz ulaşım imkânı sağlandığını açıkladı.

Kayserililer, Kurban Bayramı’nda sevdikleriyle rahatça görüşebilsin, dilediğince ziyaretlerini yapabilsin diye bayram boyunca özel halk otobüsleri dâhil toplu ulaşımı ücretsiz kullandı. Örnek uygulama Kayserililer tarafından takdirle karşılanırken, belediye otobüsleri ve tramvayların yanı sıra özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalanabilen yolcular, bayramı sevdikleriyle doyasıya yaşadı.



BÜYÜKŞEHİR, TAM KADRO SAHADAYDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı süresince ekiplerimiz tam kadro sahadaydı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak, ulaşımdan mezarlıklara, su ve elektrik arızadan zabıta denetimlerine kadar Kurban Bayramı’nda, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için tam kadro çalıştık. Ayrıca vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürdük” dedi.



ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN 804 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Kurban Bayramı’na denk gelen 9, 10, 11 ve 12 Temmuz günlerinde vatandaşların ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından yararlandığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bayram süresince hemşehrilerimiz sadece belediye otobüsü ve tramvay değil özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalanabildi. 4 gün boyunca 804 bin vatandaşımızı arzu ettikleri yere ücretsiz ulaştırmak suretiyle bu hizmetimizi vermiş olduk. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayserililer, Büyükşehir’in Kurban Bayramı boyunca toplu taşımada ücretsiz uygulaması dolayısıyla, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Ücretsiz ulaşım hizmeti çerçevesinde özel halk otobüsleri dâhil ulaşım bedelini Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

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