Hurşit Dede'nin acı günü

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Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede'nin ağabeyi vefat etti.



Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede'nin ağabeyi Musa Dede hayatını kaybetti. Merhum Dede'nin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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