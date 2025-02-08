Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 şişe sahte alkol, 15 litre etil alkol, ruhsatsız av tüfeği ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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