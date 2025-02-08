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        Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 00:56 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:56
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        Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 şişe sahte alkol, 15 litre etil alkol, ruhsatsız av tüfeği ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan İ.B.A'nın (24) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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