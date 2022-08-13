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Yukatel Kayserispor - İstanbulspor maçının ardından

DHA

Yukatel Kayserispor - İstanbulspor maçının ardından


Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç açıklamalarda bulundu. 
Beklediklerinden zor bir maç olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Geçen haftaki oyun ve ilk on dakikalık başlangıçla maçın çok farklı yerlere geleceğini düşündüm. Golden sonra inanılmaz şekilde tedirgindik. İstanbulspor'un birebirde iyi eşlemesi biraz işimizi zorlaştırdı. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Teknik direktörlük kariyerim boyunca skoru hiçbir zaman oyunun önüne koymamıştım. Bugün ilk defa bu 3 puanı alıp geçen haftanın üzerine rahatlamak istedim. Bir yerde oynama alışkanlığı olan, üzerinde baskı hissetmeyen bir rakibe karşı kazanmak da önemli bizim için. Zor ve sert bir maç olacağını düşünüyordum. Ancak bizim için beklediğimden zor oldu. Oyuncularım yine de çok iyi mücadele ettiler. Bu maçtan büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Oyuncularımızı ve buraya gelen bütün taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İstanbulspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.
"KAFAMIZDAKİ SORU İŞARETİ GİRDİĞİMİZ DEĞİL, VERDİĞİMİZ POZİSYONLAR OLDU"
Bir gazetecinin çok fazla pozisyona girip sonuçlandıramamalarını sorması üzerine Atan, "Pozisyona girmek her antrenörün hoşuna gider. Bunlar tabii ki önemli ama bizim bugün kafamızfa soru işareti olan girdiğimiz değil, verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunların üzerine çalışıp düzeltmemiz lazım. Bazı soruların cevaplarını da bu maçta görmüş olduk. Oyuncularımız hem kampta hem ilk maçta hem de bu maçta iyi mücadele ettiler. Bugün daha da iyi olabilrdik. Yine de kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
'GOLÜ YEDİKTEN SONRA KENDİMİZE GÜVENİMİZ ARTTI'
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç ise "Geçen hafta Kayserispor, Beşiktaş karşısında çok güzel bir oyun sergilemişti. Buna göre biz de kendimizi hazırlamıştık. Hafta içinde yaptığımız analizlerle, çalışmalarla çok iyi hazırlandık. Fakat oyunun başında biraz tutuk başladık. O arada da golü kalemizde görünce de kendimize güvenimiz arttı. Daha rahat oynamaya başladık. Oyunda dengeyi kurmaya başladık. Özellikle ikinci yarı çok net pozisyonlara girdik. Oyunumuzu kendimize alarak götürdük. Neticede golü bulamadık. İki lig arasında oyuncu kalitesi anlamında, taktiksel anlamda bir fark olmadığını gösterdik. Bundan dolayı da mutluyuz. Gaibiyet gelseydi daha da mutlu olurduk. Ama neticede taktiksel anlamda bu ligde çok iyi iş yapacabileceğimizi Kayseri'de ispat etmiş olduk. Bundan sonraki maçlarda Kayserispor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-08-13 22:32:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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