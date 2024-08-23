Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri programı kapsamında tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Düver Şantiyesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen son durumu değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, proje kapsamında; Yerköy “Cakcak” ve Kayseri “Düver” bölgelerindeki şantiyelerini kurduklarını belirterek, "Yenifakılı bölgesindeki şantiyemizin kurulumuna devam ediyoruz. Yerköy bölgesinde, toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tünelinde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de; tünel Portali kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

REKLAM Bakan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattının uzunluğunun 142 kilometre olduğunu bildirerek, Yerköy-Şefaatli- Kayseri arasına saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ettiklerini belirterek, "Şefaatli, Yenifakılı ve Himmetdede olmak üzere 3 istasyon tasarladık. Proje kapsamında; 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demiryolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 adet altgeçit de inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. YILDA 11 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde çift hatlı demiryolu koridorunu oluşturma hedefine uygun olarak hayata geçirdiklerinde Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını ve böylece Kayseri’nin doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacağını vurguladı.

Uraloğlu, "Yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Mevcut konvansiyonel demiryolu bağlantısıyla; 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek, 5,5 saatte İstanbul’a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sağlanacaktır. Şöyle düşünün ailesi Kayseri’de yaşayan ve Ankara’da okuyan üniversite öğrencilerimiz isterlerse Cuma akşamları okuldan çıktıktan sonra 1 saat 45 dakika gibi kısa ve konforlu bir yolculukla hafta sonlarını aileleri yanında geçirebilirler ya da hafta sonlarında farklı bir etkinlik yapıp yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşlarımız Ankara’dan Kayseri’ye ya da Kayseri’den Ankara’ya gitmek istediklerinde bu yol gözlerinde büyümeyecektir. Hiç şüphesiz bu seyahatler her iki şehrimizin turizm ve ticaret faaliyetlerini de geliştirecektir. Yine, örneğin İstanbul’da düğünü olan Kayserili vatandaşlarımız yolculukları sadece 5,5 saat süreceği için isterlerse düğün günü dahi yola çıkabilecekler. Konaklama derdi düşünmeyecekler" dedi.

REKLAM 242 MİLYON EURO KAZANÇ SAĞLANACAK Projenin tamamlanmasının ekonomiye katkısından da bahseden Uraloğlu, "İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon euro, yolcunun zaman kazancı bakımından 90 milyon euro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon euro ve karbon salınımının azaltılmasından 32 milyon euro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon euro kazanç sağlayacağız" şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Yerköy Hızlı Tren İstasyonunu vatandaşların kullanımına bugün açıldığı müjdesini vererek resmi açılışın ilerleyen günlerde gerçekleşeceğini bildirdi.

Uraloğlu, 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile Türkiye’de ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehirlerin Ankara ve Eskişehir olduğunu anımsatarak, Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve geçen yıl hizmete alınan Ankara-Sivas güzergâhlarında devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, "Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 89 milyonu geçti. Yani nüfusumuzdan daha fazlasını taşıdık. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sine ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

'YOLCU SAYISINI 19.5 MİLYONDAN 270 MİLYONA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ' Uraloğlu, 2053 yılı hedefleri doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığının payını yüzde 57’ye düşürmeyi, demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22’ye çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Demiryollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Bu hedefleri yakalamak için de demiryolu ağımızın gelişmesi amacıyla; Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Gaziantep, Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana ve bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.