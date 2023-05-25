Kayseri Mersin Arası Kaç Km?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Kayseri Mersin Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri Mersin Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Kayseri-Mersin arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Kayseri-Mersin arası kaç saat?

Bir ülkenin hudutları içinde yer alan iki ayrı şehir ya da farklı yerlerde olan iki ülke arasındaki ulaşım, çeşitli vasıtalar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bir yerden bir yere yolculuk yapmak için kullanılan bu araçlar ayrıca bir yolculuğun süresini de o yolculukta kat edilecek mesafeyi de belirlemektedir. Peki, Kayseri’den yola çıkarak Mersin’e gidecek bir yolcu için Kayseri Mersin arası kaç km? Kayseri Mersin arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Kayseri Mersin Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri Mersin Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Günümüzde karayolu, havayolu ve denizyolu olmak üzere üç ayrı ulaşım şekli, tüm insanlar tarafından kullanılmaktadır. Peki, Mersin Kayseri arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Kayseri Mersin Arası Kaç Km?

İÇ Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Kayseri ile Akdeniz Bölgesi şehirlerinden bir tanesi olan Mersin arasında yapılacak bir seyahatte alınacak mesafe, kullanılacak aracın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Bu iki şehir arasında yapılan bir yolculukta kat edilen mesafe hususi bir araçla gerçekleşmesi halinde yaklaşık 315 kilometre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle 314 kilometre, uçak yolculuğu ile ise 225 kilometre olarak hesaplanmıştır.

Kayseri Mersin Arası Kaç Saat?

Kayseri ile Mersin arasındaki mesafede olduğu gibi bu iki şehir arasındaki bir yolculukta harcanacak olan zaman da seçilen ulaşım şekline bağlı olarak değişebilmektedir. Kayseri ile Mersin arasında özel bir araçla yapılan yolculuk yaklaşık olarak 3 saat 30 dakika sürerken bu sürer şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs ile 4 saat 30 dakikayı bulabilmektedir. Bu iki nokta arasındaki en kısa yolculuk süresi ise 50 dakika ile havayolu ulaşımına aittir.

Mersin Kayseri Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kayseri ile Mersin arasında hususi bir araçla yapılacak olan yolculuk, Kayseri Niğde Yolu/D805 ile Ankara Tarsus Otoyolu/O21 karayolu üzerinden 3 saat 38 dakika sürmektedir ve seyahat süresi, tüm karayolları hız sınırları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Mersin Kayseri Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Mersin’den hareket ederek Kayseri’ye gitmek isteyen ve bu yolculuğunu şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle gerçekleştirmek isteyen bir yolcunun bu seyahatte harcadığı zaman yaklaşık olarak 4 saat 30 dakikadır. Bu süreye yolculuk esnasında verilen molalar da ilave edilmiştir.

Mersin Kayseri Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Mersin ile Kayseri arasında gerçekleştirilen bir uçuş 225 kilometreden oluşmakta ve yaklaşık olarak 50 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayseri Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri Antalya Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Kayseri-Antalya arası kaç km?
Kayseri Adana Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri Adana Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Kayseri-Adana arası kaç km?
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: 2023 Seçim günü yasakları neler? Seçim yasakları kaç gün önce başlar?
GÜNDEM Seçim günü yasakları neler?
Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!
GÜNDEM Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları ...
Son dakika haberleri: 2 yaşında çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü!
GÜNDEM 2 yaşında çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü!
Meteoroloji'den nisan ayı açıklaması: Harita yeşile döndü - Güncel haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den nisan ayı açıklaması: Harita yeşile ...
Son dakika: HDP ve YSP basın toplantısı düzenleyecek
GÜNDEM HDP ve YSP basın toplantısı düzenleyecek
Memura kira yardımı 2023: Memurlara kira yardımı ne kadar olacak, hangi şehirlerde, kimler yararlanacak?
GÜNDEM Memurlara kira yardımı ne kadar olacak?
Akdeniz Üniversitesi tıp öğrencileri online sınavda hile yaptı! - Güncel haberler
GÜNDEM Tıp öğrencileri online sınavda hile yaptı!
SON DAKİKA | Yangına giden itfaiye ekibi vahşetle karşılaştı: Ayakları ve ağzı bağlanmıştı... - Güncel haberler
GÜNDEM İtfaiye ekibi yangına gitti! Vahşetle karşılaştı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.