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Günümüzde karayolu, havayolu ve denizyolu olmak üzere üç ayrı ulaşım şekli, tüm insanlar tarafından kullanılmaktadır. Peki, Mersin Kayseri arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Kayseri Mersin Arası Kaç Km?

İÇ Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Kayseri ile Akdeniz Bölgesi şehirlerinden bir tanesi olan Mersin arasında yapılacak bir seyahatte alınacak mesafe, kullanılacak aracın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Bu iki şehir arasında yapılan bir yolculukta kat edilen mesafe hususi bir araçla gerçekleşmesi halinde yaklaşık 315 kilometre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle 314 kilometre, uçak yolculuğu ile ise 225 kilometre olarak hesaplanmıştır.

Kayseri Mersin Arası Kaç Saat?

Kayseri ile Mersin arasındaki mesafede olduğu gibi bu iki şehir arasındaki bir yolculukta harcanacak olan zaman da seçilen ulaşım şekline bağlı olarak değişebilmektedir. Kayseri ile Mersin arasında özel bir araçla yapılan yolculuk yaklaşık olarak 3 saat 30 dakika sürerken bu sürer şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs ile 4 saat 30 dakikayı bulabilmektedir. Bu iki nokta arasındaki en kısa yolculuk süresi ise 50 dakika ile havayolu ulaşımına aittir.

Mersin Kayseri Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kayseri ile Mersin arasında hususi bir araçla yapılacak olan yolculuk, Kayseri Niğde Yolu/D805 ile Ankara Tarsus Otoyolu/O21 karayolu üzerinden 3 saat 38 dakika sürmektedir ve seyahat süresi, tüm karayolları hız sınırları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Mersin Kayseri Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Mersin’den hareket ederek Kayseri’ye gitmek isteyen ve bu yolculuğunu şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle gerçekleştirmek isteyen bir yolcunun bu seyahatte harcadığı zaman yaklaşık olarak 4 saat 30 dakikadır. Bu süreye yolculuk esnasında verilen molalar da ilave edilmiştir.

Mersin Kayseri Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Mersin ile Kayseri arasında gerçekleştirilen bir uçuş 225 kilometreden oluşmakta ve yaklaşık olarak 50 dakika sürmektedir.