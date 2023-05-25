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Haberler Gündem Trafik Kayseri İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri İstanbul Arası Kaç Saat?
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Kayseri İstanbul arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Kayseri İstanbul arası kaç saat?

Gemi, uçak, tren ya da karada seyreden motorlu taşıtlar gibi vasıtalar, iki ülke ya da iki şehir arasında yapılacak olan yolculuklarda tercih edilen araçlar arasında yer almaktadır. İster iki şehir ister iki ülke olsun hem gidilecek olan mesafe hem de bu seyahat sırasında harcanacak olan zaman, bu araçlardan hangisinin kullanıldığına göre farklılık göstermektedir. Peki, Kayseri’den yola çıkarak İstanbul’a ulaşmayı amaçlayan biri için Kayseri İstanbul arası kaç km? Kayseri İstanbul arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Kayseri İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Kayseri İstanbul Arası Kaç Saat?
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Dünyanın her noktasında gerçekleşen seyahatler; havayolu, karayolu ve denizyolu olmak üzere 3 farklı ulaşım seçeneği üzerinden yapılmaktadır. Peki, İstanbul Kayseri arası otobüsle, uçakla ve arabayla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Kayseri İstanbul Arası Kaç Km?

İç Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden olan Kayseri ile Marmara Bölgesi şehirlerinden İstanbul arasında yapılan bir yolculukta, hangi vasıtanın kullanıldığı kat edilecek mesafeyi belirlemektedir. Bu iki nokta arasındaki bir yolculukta kişisel bir aracın tercih edilmesi halinde, kat edilen mesafe yaklaşık 775 kilometredir. Şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle gerçekleşen seyahatte ise bu mesafe 772 kilometre, uçakla ise yaklaşık 612 kilometredir.

Kayseri İstanbul Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki şehir arasındaki mesafede olduğu gibi, yolculuk esnasında harcanan süre de seçilen ulaşım şekli ile doğrudan ilgilidir. Hususi bir araç ile Kayseri İstanbul arasında yapılan bir seyahat yaklaşık olarak 8 saat 20 dakika, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılan yolculuk ise 11 saat 45 dakika sürmektedir. İki şehir arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise uçak yolculuğudur ve bu iki nokta arasındaki uçuşun süresi ortalama 1 saat 20 dakikadır.

İstanbul Kayseri Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ile Kayseri arasında yapılan bir yolculuğun süresi, tercih edilen karayoluna göre değişebilmektedir. Bu iki şehir üzerinden yapılan bir yolculuk; O4 Otoyolu üzerinden yapılması halinde 8 saat 49 dakika, Ankara Tarsus Otoyolu üzerinden gerçekleştirilmesi halinde 9 saat 1 dakika sürmektedir. Bu iki karayolu üzerinden gerçekleştirilen bu hesaplamalara, karayolları hız sınırları dahil edilmektedir.

İstanbul Kayseri Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul’dan Kayseri’ye seyahat edecek olan birisi eğer şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü tercih ederse bu yolculuk yaklaşık olarak 11 saat 45 dakika sürecektir.

İstanbul Kayseri Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul Havalimanı ile Kayseri Erkilet Havalimanı arasında planlanan bir uçuşun süresi, 1 saat 20 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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