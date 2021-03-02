Kayseri'nin ilk kadın başkanı vefat etti

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi'nin kasaba olduğu dönemlerde ilk belediye başkanı olan Hacı Bulut, 1971 yılında şehit edildi. Eşinin şehit edilmesinin ardından Rabia Bulut belediye başkanı seçildi.
Kayseri’nin ilk, Türkiye'nin üçüncü kadın belediye başkanı olan Rabia Bulut, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1971 ve 1973 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Rabia Bulut, bugün Başkent'te Yahyalar Camii’nde kılınacak olan namazın ardından Karşıyaka mezarlığında defnedilecek.
YORUMLAR