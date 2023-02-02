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Kayserispor: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de Kayserispor, sahasında Başakşehir'i Ali Karimi'nin 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Kayserispor: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

2. dakikada Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol taraftan auta gitti.

8. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Mane'nin ortasına ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

13. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topa rakiplerinin arasından yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol çaprazdan Serdar Gürler'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın çizgiye inerek kaleye paralel ortasında altı pas içerisin topla buluşan Ali Karimi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

56. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.

58. dakikada Biglia'nın pasında topla buluşan Lima yaklaşık 30 metreden sol ayağı ile sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in ortasında savunmaya aşan topa altı pasın sağ çaprazından gelişine vuran Karzev'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Oluşan karanbolde top kaleci Bilal Beyazıt'ta kaldı.

Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı

Yukatel Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Hosseini, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Mane (Dk. 64 Cardoso), Ali Karimi, Kemen (Dk. 86 Ramazan Civelek), Emrah Başsan (Dk. 74 Thiam) , Gökhan Sazdağı (Dk. 86 İlhan Parlak)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima (Dk. 76 Karzev), Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Biglia), Mesut Özil (Dk. 46 Aleksic), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 86 Caner Erkin, Serdar Gürler (Dk. 76 Keny), Okaka

Gol: Dk. 49 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kemen, Dk. 45+ 5 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk. 80 Karzev (Medipol Başakşehir)

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