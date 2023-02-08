Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: "Onur Bulut'un tek taraflı fesih hakkı yok"

"BEŞİKTAŞ'I KINIYORUM"

Samet Koç, Beşiktaş'ın tutumunu da eleştirerek, “Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak 'depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?' diye uğraştayız. Kayseri’de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız.” dedi.