Trabzonspor maçı sonrasında görevinden ayrılan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın koltuğuna kimin oturacağı netlik kazanacak.

İHA'da yer alan habere göre Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Herkesin malumu üzerine teknik direktör arayışımız var. Arkadaşlarımı bununla ilgili görevlendirdim. İsimleri gündemde olan teknik direktörler ile görüşülecek. Ekstra 2 Hırvat, 1 Kosovalı ve eski teknik direktörümüz Sumudica'nın da ismi gündemimizde. Artılarını, eksilerini, hocaların gelebilirliliğini araştırıyoruz ve görüşüyoruz. Görevlendirdiğimiz yönetici arkadaşlarım bir rapor hazırlıyor" dedi.

"4-5 TEKNİK DİREKTÖR DE ŞARTLARI KABUL ETTİ"

Görüşme yaptıkları 4-5 teknik direktörün de Kayserispor şartlarını kabul ettiğini ifade eden Erol Bedir, "Ziraat Türkiye Kupası maçını atlatıp sağlıklı karar vermek adına 2-3 günlük bir araştırma dönemi belirledik. Hocalar ile görüşülüyor. Hocalar bize sıcak bakıyor ve neler yapabileceğini ifade ediyor. Şu an için hiçbir hoca üzerinde karar kılmadık. Yarın öğle saatlerinde yönetici arkadaşlarımızla toplanıp raporları masaya yatırıp kararımızı vereceğiz. Sonrasında hocayı arayıp kararımızı bildireceğiz. Kendisiyle anlaşılınca zaten kamuoyu ile de paylaşacağız" diye konuştu.

Kasımpaşa maçında takımın başında yeni teknik direktörün olacağını da belirten Bedir, "Yeni hocamız perşembe günü Kayseri'de olur ve imzayı atar. Cuma günü de ilk idmanına çıkar. Kasımpaşa maçı öncesi 3 gün idman yaptırır ve takımın başında pazartesi günü sahaya çıkar" ifadelerini kullandı.

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