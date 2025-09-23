Kayserispor'da Beşiktaş maçında 8 eksik!

Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında sarı kırmızılı takım adına 8 futbolcu forma giyemeyecek.

Ağustos ayında oynanması planlanan müsabaka tarihinden sonra transfer edilen Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha statü gereği Beşiktaş'a karşı sahada olamayacak.

Sakatlığı devam eden Majid Hosseini, Mendes ile Carlos Mane de, bu maçta Kayserispor forması giyemeyecek.

Ayrıca TFF’ye bildirilen 27 kişilik kadroda yer bulamayan Ali Karimi ve Yaw Ackah da, oynayamayacak isimler arasında bulunuyor.