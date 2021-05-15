15 Mayıs bugün hangi maçlar var?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Kadir Has Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

VAR: Alper Ulusoy

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 3

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Attamah, Avramovski, Ramazan, Pedro, İlhan

YEDEKLER: İsmail, Muğdat, Emre Demir, Uğur, Nurettin, Melih, Yasir, Luckassen, Sabovic, Alibec

TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşukavak

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia

YEDEKLER: Harun, Lemos, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserand, Thiam, Novak, Arda

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

Sarı-lacivertliler, ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı. Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada giriyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN TEK İHTİMAL

Fenerbahçe için tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

50. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 108 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.