Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKayserispor
ABONE OL

Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor

Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Kadir Has Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
VAR: Alper Ulusoy
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 3

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Attamah, Avramovski, Ramazan, Pedro, İlhan
YEDEKLER: İsmail, Muğdat, Emre Demir, Uğur, Nurettin, Melih, Yasir, Luckassen, Sabovic, Alibec
TEKNİK DİREKTÖR: Yalçın Koşukavak

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia
YEDEKLER: Harun, Lemos, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserand, Thiam, Novak, Arda
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

Sarı-lacivertliler, ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı. Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada giriyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN TEK İHTİMAL

Fenerbahçe için tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

50. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 108 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MUCİZE PEŞİNDE! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLFenerbahçe mucize peşinde!
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOLTerim'in 11'i açıklandı
Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
FUTBOLKadrolar açıklandı
SON 90 DAKİKA! Beşiktaş, kritik Göztepe deplasmanında! İşte Beşiktaş muhtemel 11'i
FUTBOLSon 90 dakika!
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi heyecanlı bekleyiş! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
FUTBOLKulaklar İzmir'de...
Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ihtimaller neler? İşte BJK şampiyonluk şansı
FUTBOLBeşiktaş nasıl şampiyon olur?
Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri neler? İşte GS şampiyonluk şansı...
FUTBOLGalatasaray nasıl şampiyon olur?
Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler
FUTBOLKayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor
FUTBOLGöztepe'de taraftar stat önünde!
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLGöztepe Beşiktaş maçı ne zaman?