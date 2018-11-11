Kayserispor - Galatasaray maçının yazar yorumları

14 | 18

OSMAN ŞENHER: Onyekuru’nun resmen patladığı bir maç oldu. Allah’ım o ne sürat, ne tempo... Real Madrid’te oynarken Cristiano Ronaldo’yu bana hatırlattı. İkinci golde belki de Selçuk iki seneden beri ilk defa böyle bir pas verdi. Demek ki cezalı ve sakat futbolcuların oynamayacak olmasından sonra artık Selçuk bir kaptan olarak takımına yararlı olmaya karar verdi. Kayserispor karşısındaki bu Selçuk’a şapka çıkartılır. Kusura bakmasınlar ne Fernando, ne Donk, ne de Ndiaye bu Selçuk’u kesemez... Dilerim, bu temposunu devam ettirir...