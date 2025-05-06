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        Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yükselişe geçti!

        Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile çıktığı 13 maçta 25 puan topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:01
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        Kayserispor, Jakirovic'le yükselişte!
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 13 maçta 25 puanı hanesine yazdırdı. Boşnak teknik adam nezaretinde 7 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı kırmızılılar, sadece 2 kez mağlup oldu. Kayserispor, 13 Süper Lig maçında sahasında yenilmezken, sadece deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını kaybetti.

        Kayserispor'un Jakirovic yönetiminde oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

        Kayserispor-Trabzonspor 0-0

        Kayserispor-Konyaspor 3-2

        Eyüpspor-Kayserispor 1-1

        Kayserispor-Göztepe 1-0

        Beşiktaş-Kayserispor 2-0

        Kayserispor-Başakşehir 3-1

        Gaziantep FK-Kayserispor 1-0

        Kayserispor-Hatayspor 5-0

        Adana DS-Kayserispor 0-2

        Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

        Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

        Kayserispor-Rizespor 1-0

        Alanyaspor-Kayserispor 1-1

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