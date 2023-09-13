Kayserispor transfer yasağını kaldırmaya uğraşıyor

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, transfer yasağını kaldırmak üzere. Önemli dosyaları kapatmayı başaran Kayserispor, son bir dosyayı nihayetlendirip yeni transferlere imza attırmayı planlıyor. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, gün içerisinde Ankara'ya giderek, Fenerbahçe'ye olan 1.5 milyon Euro'luk ödemenin yapılabilmesi adına çıkış yolu aradı.

Onursal Başkan Mehmet Özhaseki ile görüşen Başkan Ali Çamlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu borç ile ilgili kolaylık sağlaması adına girişimlerde bulundu. Ali Koç, eğer bu borcun ötelenmesi konusunda talimat verirse Kayserispor 1.5 milyon Euro borcu ödemeden transfer yasağını açacak. Aksi taktirde ya borç ödenecek ya da Kayserispor kulübü, transfer yasağını kaldıramayacak.