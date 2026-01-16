Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Kayserispor'un transfer tahtası açıldı! - Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'un transfer tahtası açıldı!

        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı kulübün transfer tahtasının açıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 23:47 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'un transfer tahtası açıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini ancak bu sürecin sabır, inanç ve mücadeleyle aşıldığını vurgulayarak, "Bazen bir şehir susar ama Kayseri asla vazgeçmez. Zor günlerden geçtik, sabrettik, inandık, mücadeleden hiç kopmadık ve bugün Kayserispor için yeni bir sayfanın kapılarını açıyoruz. Transfer tahtamız açılmıştır. Ama bilin ki açılan sadece bir tahta değil, bu şehrin umududur" ifadelerini kullandı.

        Başkan Açıkalın, "Kayserispor armasına, tarihine ve taraftarına yakışır şekilde yeniden ayağa kalkacaktır. Bu forma için, bu şehir için, bu büyük camia için buradayız. Yönetimimizle, teknik ekibimizle, futbolcularımızla ve en önemlisi büyük Kayserispor taraftarıyla birlikte yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

        Adana'da Sergen Altunbaş'ın (34) havuzlu lüks villada tartıştığı eşi evi terk ettikten sonra tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) öldürüp intihar etmesinin ardından, çiftin sosyal medyadaki mutlu aile paylaşımları dikkat çekti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Suriye ordusu YPG/SDG hedeflerini vuruyor
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Karne almaya giderken can verdi
        Karne almaya giderken can verdi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu