Kayserispor yeni teknik direktörünü açıkladı!

🧣 Hoş Geldin Radomir Djalovic



📌 Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/zVJxvs9WWS