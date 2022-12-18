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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaza cinayet çıktı! Yenge itiraf etti
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Konya'daki kaza cinayet çıktı! 3 gün sonra yakalanan husumetli yenge itiraf etti

Konya'da, bisikletiyle işe gittiği sırada trafik kazası geçiren Kamil Yanar'ın ölümü cinayet çıktı. Kazanın ardından kaçan araçla ilgili soruşturma başlatan polis, 345 saatlik görüntüyü izleyip şüpheliyi tespit etti. Polis, Kamil Yanar'a çarpan aracın kardeşi Yılmaz Yanar'ın eşi Menekşe Yanar'a ait olduğunu saptadı. Gözaltına alınan şüpheli yenge Melekşe Yanar, ifadesinde kendisini döven kayınbiraderine aracıyla çarptığını itiraf etti

Kaza cinayet çıktı! Yenge itiraf etti
DHA

Konya'da, trafik kazasında hayatını kaybeden Kamil Yanar'a (50), husumet yaşadığı yengesi Menekşe Yanar'ın otomobili ile çarptığı ortaya çıktı.

Olay, 14 Aralık'ta saat 08.30 sıralarında Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Menekşe Yanar'ın, bir gün önce kayınbiraderini takip edip keşif yaptığı saptandı.

KAZADAN BİR GÜN SONRA ÖLDÜ

Kamil Yanar, bisikletiyle işe gittiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Yanar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanar, perşembe günü sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yanar'ın cenazesi Hadim ilçesinde toprağa verildi.

345 SAATLİK GÖRÜNTÜ İLE TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, çevredeki 76 kameranın 345 saatlik görüntülerini izledi. Polis, yaptığı incelemede, olay anına ait görüntülerden yola çıkarak Kamil Yanar'a çarpan aracın kardeşi Yılmaz Yanar'ın eşi Menekşe Yanar'a ait olduğunu saptadı.

OTOMOBİLİYLE ÇARPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Araştırmasını derinleştiren polis, Kamil Yanar ile kardeşi Yılmaz Yanar'ın aralarında husumet olduğunu ve olaydan 10 gün önce de husumete dayalı çıkan kavgada Yanar'ın, yengesi Menekşe Yanar'ı dövdüğünü belirlendi. Polis, Menekşe Yanar ve Yılmaz Yanar'ı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Menekşe Yanar, kayınbiraderi Kamil Yanar'a otomobiliyle çarptığını itiraf etti.

İŞE GİDERKEN TAKİP EDİP, KEŞİF YAPMIŞ

Menekşe Yanar, ifadesinde olaydan bir gün önce kayınbiraderi Kamil Yanar'ı işe giderken takip edip, keşif yaptığını ve ertesinde işe giderken kayınbiraderine çarpıp kaçtığını söyledi. Kazanın ardından otomobili de sanayi sitesindeki bir tamirciye bıraktığını belirten Yanar, "Kaza sonra Meram Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhaneye gittim. Ustalara kazadan eşimin haberini olmadığını ve bir gün içinde aracı tamir etmesini söyledim. Eve geldiğimde çocukları da 'Otomobili dayınız aldı. Ankara'ya gidip, gelecek' diye kandırmaya çalıştım" dedi.

EŞİ İLE BİRLİKTE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz Yanar, serbest bırakılırken, Menekşe Yanar da "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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