Kaza cinayet çıktı! Yenge itiraf etti

Kamil Yanar, bisikletiyle işe gittiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Yanar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanar, perşembe günü sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yanar'ın cenazesi Hadim ilçesinde toprağa verildi.

OTOMOBİLİYLE ÇARPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Araştırmasını derinleştiren polis, Kamil Yanar ile kardeşi Yılmaz Yanar'ın aralarında husumet olduğunu ve olaydan 10 gün önce de husumete dayalı çıkan kavgada Yanar'ın, yengesi Menekşe Yanar'ı dövdüğünü belirlendi. Polis, Menekşe Yanar ve Yılmaz Yanar'ı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Menekşe Yanar, kayınbiraderi Kamil Yanar'a otomobiliyle çarptığını itiraf etti.

İŞE GİDERKEN TAKİP EDİP, KEŞİF YAPMIŞ

Menekşe Yanar, ifadesinde olaydan bir gün önce kayınbiraderi Kamil Yanar'ı işe giderken takip edip, keşif yaptığını ve ertesinde işe giderken kayınbiraderine çarpıp kaçtığını söyledi. Kazanın ardından otomobili de sanayi sitesindeki bir tamirciye bıraktığını belirten Yanar, "Kaza sonra Meram Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhaneye gittim. Ustalara kazadan eşimin haberini olmadığını ve bir gün içinde aracı tamir etmesini söyledim. Eve geldiğimde çocukları da 'Otomobili dayınız aldı. Ankara'ya gidip, gelecek' diye kandırmaya çalıştım" dedi.