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HaberlerGündem3. SayfaKaza değil cinayet! Minik Ayşe hayatını kaybetti - Haberler
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Sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı Ayşe Naz, hayatını kaybetti

Gaziantep'te feci bir olay meydana geldi. Kentte, sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Uğur K. ise gözaltına alındı

Kaza değil cinayet! Minik Ayşe hayatını kaybetti - Haberler
Kaza değil cinayet! Minik Ayşe hayatını kaybetti
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DHA

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur K. yönetimindeki 02 FK 919 plakalı otomobil, virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce aydınlatma direğine ardından da sokakta oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'e çarptı.

DHA'nın haberine göre, duvara çarparak duran otomobilin altında kalan küçük Ayşe Naz'ı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Naz, ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Ayşe Naz Güçyetmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Küçük Ayşe Naz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Uğur K ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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