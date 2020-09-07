İHA

Bursa'da dün saat 15.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda Orhangazi kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Bursa istikametinden İstanbul'a gitmekte olan Dilaver Uçar (38) idaresindeki lüks otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dilaver Uçar ile eşi Özlem Koç Uçar (34),3 yaşındaki kızları Aren ile 1 yaşındaki oğulları Arda hafif yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre yaralı 4 kişilik aile için olay yerine ambulans çağrıldı. Uçar ailesi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı anne, kendisi gibi yaralı olan küçük Arda'yı sedyede bile kucağından bırakmadı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.