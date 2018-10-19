Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi kırsalında Cumartesi gecesi otomobili ile birlikte yanmış vaziyette bulunan Muharrem Özcan’ın kaza sonucu değil cinayet sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. İHA'nın haberine göre; olayla ilgili gözaltına alınan gencin 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2’si tutuklanırken biri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN YAKMIŞLAR

Otomobille birlikte tamamen yandığı için tanınmayacak haldeki cesedin otopsiye gönderilirken güvenlik güçleri de şahsın belirlenmesi için ilçe merkezinde ve olayın yaşandığı bölgede birçok güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu aracı ile birlikte yanan 22 yaşındaki Muharrem Özcan’ın olaydan önce arkadaşları Umut Can D., Ömür O., ve Ali D. ile birlikte olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Muharrem Özcan’ın 3 arkadaşı yaklaşık 2 gün boyunca sorgulandı. Arkadaşları Muharrem Özcan’ı aralarındaki bir meseleden dolayı önce darp edip öldüresiye dövdüklerini itiraf eden her zanlılar, hem öldüğünden emin olmak hem de geride iz bırakmamak için Muharrem Özcan’ı arabası ile birlikte ateşe verdiklerini itiraf ettiler.

PATLAMA YAŞANIP GÜRÜLTÜ OLUŞMAMASI İÇİN DE TEDBİR ALMIŞLAR

Cinayetin kimse tarafından fark edilmemesi çeşitli tedbirler de alan katil zanlıları, ateşe verdikleri LPG’li otomobilin patlamaması için de LPG tankının kapağını çıkardıklarını itiraf ettiler. Bu sayede aracın gürültü çıkarmadan ve bölgede kimsenin haberi olmadan tamamen yanmasını sağladıklarını itiraf ettiler.

Çine adliyesinde yaklaşık 48 saattir zaman zaman ara verilerek devam eden duruşma sonucu Umut Can D. ve , Ömür O. tutuklanırken Ali D.'de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarma duruşma süresince ve zanlıların adliyeye giriş çıkışlarında yoğun güvenlik önlemi aldı.

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