Genel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül (27),memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA'nın haberine göre, şehit polis Osman Gül için Andırın ilçesi Bulgurkaya Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken annesi Cennet ve babası Mehmet Ali Gül'ü, yakınları teselli etmeye çalıştı. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp, ağladı. Bazı yakınları asker selamı vererek şehidi son yolculuğuna uğurladı.

Şehit olan özel harekat polisi Osman Gül (27)

İkindi vakti İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi, mesai arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit polis memurunun cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ANTALYA'DA DA AYNI ACI

Şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın cenazesi de, Antalya'da toprağa verildi. Şehit Kısar'ın cenazesi ilk olarak askeri uçakla Muğla'ya getirildi.

AA'nın haberine göre, Dalaman Havalimanında düzenlenen törene, şehidin yakınları, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu ve silah arkadaşları katıldı.

Şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar (52)

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Bu sırada güçlükle ayakta duran şehit yakınlarına polisler destek oldu. Kısar'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Antalya'nın Kaş ilçesine uğurlandı.

Kınık Mahallesi'ndeki annesinin evine getirilen cenaze, helallik alındıktan sonra Kınık Merkez Camiye'ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kısar, Kınık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, CHP Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.